Der Staat lässt gern andere machen. Für neue Straßen, die Sanierung von Schulen aber auch das Reinigen von Büros beauftragt er in der Regel Privatfirmen. Wer in Sachsen-Anhalt solche öffentlichen Aufträge ergattern will, muss seine Beschäftigten künftig nach Tarif bezahlen – oder mindestens 13 Euro Stundenlohn geben. So wollen es CDU, SPD und FDP in einem Vergabegesetz festschreiben.