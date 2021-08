Regierungsbildung Koalitionsverhandlungen gehen in die entscheidende Phase

Die Verhandlungen um eine neue Koalition in Sachsen-Anhalt gehen in die dritte und vielleicht entscheidende Woche. Am Montagnachmittag, Mittwoch und am Freitag wollen sich Vertreter der Parteien in sogenannten Lenkungsgruppen treffen, um die letzten Streitpunkte auszuräumen.