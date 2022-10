Die Ausstattung der Drohen könne an die jeweilige Einsatzlage angepasst werden. So habe schon eine mit einer Wärmebildkamera bestückte Drohne auf die richtige Fährte eines flüchtigen Straftäters geführt, der sich im unwegsamen Gelände vor der Polizei verstecken habe verstecken wollen, so die Sprecherin.