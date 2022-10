Es ist ein Problem, das sich in Zukunft noch verschärfen könnte: In vielen Dörfern macht der letzte Tante-Emma-Laden zu und gerade ältere Menschen haben dann Probleme, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, wenn der Bus in die Stadt nur zweimal am Tag fährt. Da müssen intelligente Lösungen her - und Forschende der Frankfurter Hochschule UAS haben nun eine solche entwickelt. Die Idee besteht darin, die benötigten Produkte mit einer besonderen Drohne namens Wingcopter aus den größeren Städten in die umliegenden Orte per Luftfracht zu transportieren.