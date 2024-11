Harz Neue Brücke soll Harsleben vor Hochwasser schützen

23. November 2024, 05:15 Uhr

In Harsleben im Harz ist am Freitag die neue Hundeplatzbrücke eingeweiht worden. Die Brücke ist breiter als zuvor und soll den Ort so vor Hochwasser schützen. Harsleben war 2017 überschwemmt worden, auch, weil das Wasser sich am schmalen Durchlass der alten Brücke gestaut hatte. Bürgermeisterin Christel Bischoff freut sich über den Bau – kritisiert aber, dass weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz nicht umgesetzt werden.