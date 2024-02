In Oberröblingen hat das Hochwasser Spuren hinterlassen. Die Anwohner sind insgesamt erleichtert.

In Martinsrieth sind die Menschen begeistert von der vielen Hilfe und mahnen, die richtigen Lehren aus dem Hochwasser zu ziehen.

Auch in Oberröblingen loben die Menschen den Zusammenhalt und fordern langfristig besseren Schutz.

Der Schreck sitzt André Esnault auch einige Wochen nach dem Hochwasser noch in den Knochen. Der freiwillige Feuerwehrmann lebt schon seit vielen Jahren in Oberröblingen. "Ich bin einiges gewohnt, aber das habe ich noch nie erlebt. Und das will ich auch nicht noch mal erleben", sagt er.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

In seinem Garten, wo sonst sein Grill steht und Blumen wachsen, schwimmen Laufenten durch einen kleinen See – ein Überbleibsel des Hochwassers. Ein paar Meter weiter hinten ist Bundeskanzler Olaf Scholz am selbstgebauten Deich entlanggelaufen. "Den habe ich aber nicht gesehen, ich war gerade woanders helfen", meint Esnault.

Vor allen Türen auf dem Grundstück liegen noch Sandsäcke. Hier hat Esnault als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam mit THW, Bundeswehr und zahlreichen Freiwilligen um sein Grundstück gekämpft. Seit Weihnachten im Dauereinsatz. Vorne stieg das Wasser im Mühlgraben, hinten drückte das Wasser der Helme gegen den Schutzwall. Es war knapp. Ein Kampf um Zentimeter. "Geschlafen habe ich in der Zeit kaum", meint Esnault.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Martinsrieth: Berührt durch die Hilfe

Ein paar Kilometer weiter stapeln sich auf dem Betriebshof der Firma "Henne Nutzfahrzeuge" in Martinsrieth noch die Sandsäcke. Andreas Wittau hat das Hochwasser von hier aus miterlebt. "Das sah hier aus wie auf der Mecklenburgischen Seenplatte", sagt der Betriebsleiter. "Der Hof war praktisch eine Insel."

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Mit seinen Kollegen versuchte Wittau, die Einsatzkräfte bestmöglich zu unterstützen. Er stellte Mitarbeiter frei, besorgte Fahrzeuge, bot den Betriebshof zur Lagerung der Sandsäcke an. Nach den langen Tagen im Ausnahmezustand ist Wittau sehr dankbar über die Hilfsbereitschaft.

"Der Zusammenhalt der Leute, dass ich so viele aus den Nachbarorten gekommen sind, mit angepackt haben, die Feuerwehr, das THW aus ganz unterschiedlichen Landesteilen. Leute sind gekommen und haben Essen und Trinken gebracht. Das war wirklich eine klasse Situation und das macht Mut zu sehen, wie die Leute zusammenhalten. Gerade jetzt."

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Lehren aus dem Hochwasser ziehen

Trotz der Dankbarkeit über die viele Hilfsbereitschaft blickt Wittau durchaus besorgt in die Zukunft. "Im Harz gibt es durch die Borkenkäfer keine Bäume mehr, der kann kaum noch Wasser aufnehmen. Wir haben eine Tendenz, so etwas schnell wieder zu vergessen. Aber es ist wichtig, daraus zu lernen", sagt Wittau. "Es wird so viel Geld für irgendwelchen Mist ausgegeben. Aber hier muss man wirklich einen Fokus legen."

Wittau ist froh, dass nach früheren Hochwassern eine Schutzmauer an der Helme gebaut wurde, die Martinsrieth in diesem Jahr wesentlich vor den Fluten geschützt hat. Ein wichtiger Fortschritt. Aber er übt auch Kritik. "Die Gräben, die normalerweise Flutgräben an den Äckern sind, sind in einem desolaten Zustand, die Durchläufe waren nicht gewährleistet. Ich wünsche mir, dass das mehr Augenmerk drauf gelegt wird, dass auch ein Fokus darauf gelegt wird, die Deiche in Ordnung zu halten."

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Großer Zusammenhalt