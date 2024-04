Am 13. April 1994 hieß es im Harz "Land unter". Nach starken Regenfällen kam es zu Überflutungen. Quedlinburg zum Beispiel entkam nur knapp einer Katastrophe, weil nach dem Überlaufen der Harzer Talsperren die Bode über die Ufer trat. Nur wenige Zentimeter fehlten damals und die Altstadt der Welterbestadt wäre überflutet worden. An der Selke, wo es kaum Hochwasserschutz gab, waren die Schäden besonders hoch. Doch auch 30 Jahre nach dem Ereignis fehlt hier noch immer ein wirksamer Hochwasserschutz.

Die Wassermassen kamen über Nacht. Es war noch dunkel, als Horst Schöne in Alexisbad am frühen Morgen des 13. April 1994 durch ein Rauschen wach wurde. Das Geräusch kam von einem kleinen Bach, der normalerweise an seinem Haus einen Hang hinunterplätschert und der nun zu einem Wasserfall geworden war. Die Selke schoss da bereits über die Bundesstraße vor dem Haus. In einem Bogen umfließt der kleine Fluss den Ort. Jetzt war er über die Ufer getreten, und die Wassermassen nahmen eine Abkürzung. Als es hell wurde, waren die Gleise der Selketalbahn gegenüber Schönes Grundstück nicht mehr zu sehen und von der Brücke dahinter war nur noch das Geländer zu erkennen.

Ein paar Kilometer flussabwärts in Meisdorf dirigierte zu der Zeit Bürgermeisterin Bärbel Bürger bereits einen Großeinsatz. Das liebliche, landschaftlich schöne Selketal war eine tosende Wassermasse geworden. Durch die Straßen des Ortes bahnten sich die Fluten. "Hier war überall Wasser", sagt die heute 82-Jährige und zeigt auf den Platz vor dem Schützenhaus. In einem Gebäude in der Nähe habe sie damals einen Mann angetroffen, der bis zum Bauchnabel in seinem Wohnzimmer im Wasser gestanden habe. "Ein solches Bild vergisst man nicht", so die frühere Kommunalpolitikerin nachdenklich. Und: "Das Hochwasser war für alle ein Schock und die Schockwirkung ist heute irgendwie immer noch da".