Wimpel und Trikots hängen an den Wänden in "Peters Sportmuseum" im 900-Seelen-Dorf Hüttenrode, Pokale stehen auf Tischen und Regalen, an der Eingangstür kündet ein Poster von der Friedensfahrt 1981. Peter heißt mit Nachnamen Gehlmann und ist hier der selbst ernannte "Verwalter und Gestalter".

Welchen Tabellenplatz die Hüttenröder Fußballer 1969 in der Liga belegt haben oder wer in den 1990er-Jahren das große Volleyballturnier im Ort gewonnen hat, das alles weiß Peter Gehlmann oder kann es in seinem Archiv nachschlagen. Denn als Ortschronist in Hüttenrode hat es Gehlmann vor allem der Sport angetan. "Ich sammle seit vielen Jahren alles, was den Sport und das Leben im Dorf betrifft und bin froh, dass es nicht umkommt", sagt der 83-Jährige.

Was anfangs ein privates Hobby war, mündete schließlich in einem ganzen Museum, untergebracht in zwei Bungalows neben dem Hüttenröder Sportplatz, auf und neben dem Gehlmann einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Vom Fußballmanager zum Sammler

1964 kam Gehlmann als junger Lehrer nach Hüttenrode. Eigentlich wollte er in eine größere Stadt, doch als frischer Absolvent sollte er seinen Dienst nach Willen der DDR auf dem Dorf beginnen, sagte er. Vier Orte gab man Gehlmann zur Wahl, der kaufte sich eine Zeitung, guckte, welches der Dörfer den besten Fußballverein hatte, und wählte so Hüttenrode aus.

Viele Jahre lang managte er danach die Fußballer des SV "Glück auf" und begann während dieser Zeit, alle möglichen Devotionalien zu sammeln. Über die Jahrzehnte kamen so Hunderte Ausstellungsstücke zusammen, von Trikots über Wimpel, Zeitungsausschnitte und Poster bis hin zu Pokalen. "Das ist mein Leben, meine Welt. Als ich noch gut laufen konnte, bin ich jeden Tag hergekommen. Jetzt komme ich noch mindestens zweimal in der Woche und freue mich, dass wir das alles gesammelt haben", sagt Gehlmann.