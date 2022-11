In einer ehemaligen Filiale der Fastfood-Kette McDonalds in der Magdeburger Innenstadt ist ein Wandgemälde entdeckt worden, das seit mindestens 30 Jahren von einer Wand verdeckt war. Die Bild-Zeitung hatte bereits am Montag über den Fund berichtet. Die Filiale ist im Frühjahr geschlossen worden. Darum finden dort nun Bauarbeiten statt, bei denen das Kunstwerk gefunden wurde.