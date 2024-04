Laut Landesverwaltungsamt behandeln die Einwendungen im Wesentlichen die Themen Wasserver- sowie -entsorgung, Flächenversiegelung, Artenschutz und Boden. Die Einwendungen werden den Angaben zufolge am 29. und 30. Mai bei einem öffentlichen Erörterungstermin in der Johanniskirche in Magdeburg besprochen.