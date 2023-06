"Die Brücke ist einsturzgefährdet. Das war die einzige Information", sagt sie. Das macht den Alltag von Bianca Triebel und ihren Nachbarn noch mal schwieriger. Ihre Häuser sind abgeschnitten vom direkten Weg ins Dorf. Der führt jetzt über einen holprigen Feldweg außen herum. Die Stadt hat den Feldweg zwar neu geschottert, Lkw dürfen aber trotzdem nicht dort lang. Und das sorgt für eine Vielzahl an Problemen: "Mein Nachbar ist 82 Jahre und fährt die Mülltonnen mit dem Traktor", sagt Bianca Triebel. Das Angebot, verschließbare Müllcontainer nebenan in Mehringen aufzustellen, haben die Anwohner abgelehnt. Auch die Versorgung mit Heizöl ist schwierig, aufwändig ist auch der Schülertransport. Die Häuser sind quasi abgeschnitten vom Lieferverkehr. "Man kriegt nichts mehr ran", sagt Bianca Triebel. Kein Lkw komme da hinter. "Also wird das irgendwo abgestellt und gut ist."

Allerdings: So klein die Brücke ist, so sehr das Mauerwerk bröckelt, so teuer ist sie auch: In der Prioritätenliste der Stadt für Bauvorhaben, die in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden konnten, sind Gesamtkosten von 750.000 Euro veranschlagt. Die Liste hatte der Stadtrat beschlossen, falls Geld frei wird. Die Wipperbrücke steht an 17. Stelle. Vorrang haben momentan noch zwei Straßen in Drohndorf. Verpflichtungen aus dem Eingemeindungsvertrag. Seit 2008 gehört der Ort zu Aschersleben.