Migräne kann laut Barmer in jedem Alter auftreten. Bei den Männern in Mitteldeutschland sei die Krankheit im Jahr 2020 am häufigsten bei den 20- bis 29-Jährigen festgestellt worden. In dieser Altersgruppe seien in Sachsen-Anhalt rund fünf Prozent, in Sachsen rund zehn Prozent betroffen. Bei den Frauen in Mitteldeutschland litten vor allem die 50- bis 59-Jährigen unter Migräne.