Prof. Andreas Matzarakis: Wenn es zu raschen Änderungen kommt, z.B. bei einer Gewitterfront, und sich die Temperatur schlagartig von warm auf kalt ändert, dann kann der Mensch sich nicht so schnell anpassen. Das sind Stressfaktoren für den Körper. Diese Anpassungsschwierigkeiten in der Thermoregulation des Körpers führen dann zu verschiedenen Symptomen. Außerdem geht mit einem Gewitter häufig schwüles Wetter einher: Das bedeutet eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn der Körper dann schwitzt, kann das Schweiß nicht verdunsten und der Körper wird nicht effektiv gekühlt. Auch das ist ein Stressfaktor.

Prof. Andreas Matzarakis: Da muss man unterscheiden. 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind wetterfühlig. Diese Gruppe hat eher leichte Symptome. Es gibt eine weitere Gruppe, das sind die Menschen, die viel stärker unter Wetteränderungen leiden, ungefähr 15 bis 20 Prozent. Diese fassen wir unter dem Begriff "wetterempfindlich zusammen".

Prof. Andreas Matzarakis: Das sind in der Regel Menschen, die schon vorbelastet sind, beziehungsweise Vorerkrankungen haben. Z.B. Menschen, die regelmäßig Migräne haben oder an Herz-Kreislauf-Beschwerden leiden oder auch Patienten mit Atemwegsbeschwerden. Ebenso sind ältere Menschen stärker betroffen als jüngere, sie stecken den Stress eines Wetterumschwungs nicht so leicht weg,