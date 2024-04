Bildrechte: MDR

750.000 Euro Schaden Feuerwehreinsatz in Magdeburger Tiefgarage

28. April 2024, 13:12 Uhr

In der Nacht auf Sonntag hat es in einer Tiefgarage in Magdeburg gebrannt. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot inklusive Leiterwagen vor Ort.