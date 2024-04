In Wernigerode sind bei einem Unfall mit der Schlossbahn am Sonntag zehn Menschen verletzt worden. Das hat Feuerwehr-Einsatzleiter Marco Söchting dem MDR mitgeteilt. Eines der Opfer erlitt demnach schwere Verletzungen. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, die restlichen etwa 30 Insassen der Bahn mit dem Schrecken davon gekommen.