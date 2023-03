In diesem März haben Meteorologen in Sachsen-Anhalt die höchsten Regenmengen seit 20 Jahren gemessen. Es regnete rund 65 Liter pro Quadratmeter im Flachland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Der langjährige März-Durchschnitt liege dagegen bei 40 Liter pro Quadratmeter. In höheren Gebieten wie dem Harz fielen den Angaben zufolge sogar 150 Liter pro Quadratmeter.