Kein Traumjahr für die Windkraft

Bei der Windkraft sieht es etwas anders aus. Der DWD berechnet mit Hilfe von wissenschaftlichen Modellen, wie hoch die Windgeschwindigkeiten in 100 Metern Höhe sind, also dort, wo sich typischerweise Windkraftanlagen drehen. Da zeigt der langjährige Trend nicht unbedingt nach oben, aber zumindest habe das Jahr 2022 Befürchtungen widerlegt, dass nach dem extrem windarmen Jahr 2021 nun weiter mit abnehmenden Windgeschwindigkeiten zu rechnen sei, so Renate Hegedorn. Bildrechte: DWD

Beide erneuerbare Energien können sich übers Jahr hinweg sehr gut ergänzen, stellte der DWD fest. Denn dann, wenn es weniger Sonne gibt, herrscht normalerweise mehr Wind, sodass die Gesamtkapazität beider Energien im Laufe eines Jahres recht stabil ist. Bildrechte: DWD

2023 bislang nicht so trocken wie 2022

Auf die Rekorddürre des letzten Jahres angesprochen, sagt Dr. Andreas Becker, Leiter der Klimaüberwachung beim DWD, dass die Prognosen für 2023 nicht ganz so düster aussehen, wenngleich sich das im Laufe der Zeit noch ändern kann. In geringen Tiefen habe der Boden das Feuchtigkeitsdefizit aus dem vergangenen Jahr aber erst mal ausgeglichen. Man bewege sich wieder im mittleren Bereich. Die Abbildung zeigt den mittleren Verlauf der Bodenfeuchte in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zum Mittel 1991-2020. Bezug: Modellboden sandiger Lehm unter Gras, 0 bis 60 cm Tiefe Bildrechte: DWD

In noch tieferen Bereichen, zum Beispiel wo Bäume wurzeln, dauere es allerdings länger. Und mit zunehmender Erderwärmung seien schwere Dürre-Perioden eben immer wahrscheinlicher. Andreas Becker hat deshalb einen dringenden Appell an Deutschland und die ganze Welt. Wenn es eine Botschaft aus all den Daten und Erkenntnissen gebe, dann diese: "Kämpfen wir um jedes Zehntel Grad!" Denn die Auswirkungen des sich immer mehr beschleunigenden Klimawandels würden zunehmend auch ein Thema für die Versorgungssicherheit und die innere Sicherheit, so Becker. "Die Folgen des Klimawandels sind keine abstrakte statistische Kenngröße mehr, sondern belasten zunehmend Deutschlands sichere Versorgung mit Energie und Wasser."

Deutschlands Wetter-Extrem-Orte 2022