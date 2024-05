Bei den Pflaumen gebe es dieses Jahr einen Totalausfall und bei den Sauerkirschen seien die Frostschäden so massiv, dass "wir keine Leiter an die Bäume stellen werden, weil es einfach zu wenige Früchte sind und der Ernte-Aufwand zu groß", so Hornemann. Die Ernteausfälle bei Äpfeln und Aprikosen auf ihrem Obsthof schätzt sie in diesem Jahr auf etwa 80 bis 90 Prozent.