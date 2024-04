Sachsens Obstbauern kämpfen gegen Frost und winterliche Temperaturen. Um Ernteausfälle durch die Minusgrade zu verhindern, ist auch im Dresdner Elbtal Michael Görnitz vom gleichnamigen Obstbau aus Coswig mit seinen Mitarbeitern nachts auf den Beinen: Erdbeeren wurden mit großen Tüchern abgedeckt, an den Obstbäumen große Feuer gezündet.

Während Görnitz noch hoffen kann, sieht es bei den Winzern schlecht aus. Hier gebe es enorme Schäden in Sachsens Weinbergen: Obwohl die Saison erst am Anfang stehe, gehe man schon jetzt von Ernteausfällen von 90 bis 100 Prozent aus, sagte der Vorsitzende des Sächsischen Weinbauverbandes Felix Hößelbarth.

Die Feuer, die vielerorts als Frostschutz in den Weinbergen entzündet worden waren, hätten nicht den gewünschten Effekt erzielt. Der Schaden sei bei bis zu minus 5 Grad nicht abzuwenden gewesen. Die Reben hatten in diesem Jahr wegen des warmen und sonnigen Wetters zu Monatsbeginn rund vier Wochen früher ausgetrieben als in den Vorjahren.