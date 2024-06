Die Polizei hat bei ihren Kontrollen im Süden Sachsen-Anhalts kaum gefährliche Gegenstände festgestellt. Das hat die Polizeiinspektion in einer vorläufigen Bilanz mitgeteilt. Demnach führten die Beamten im Stadtgebiet Halle, im Burgenlandkreis, Manfels-Südharz sowie im Saalekreis an Kriminalitätsschwerpunkten verstärkt Personenkontrollen durch.

Insgesamt waren am Freitag rund 70 und am Samstag rund 120 zusätzliche Beamte im Einsatz. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag. Die Polizisten hätten außerdem drei per Haftbefehl gesuchte Personen gefunden. Zwei davon wurden den Angaben zufolge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die dritte Person sei gegen Zahlung eines "haftbefreienden Betrags" freigelassen worden.