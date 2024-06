In Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) war das Hauptpumpwerk im Hafen ausgefallen. Es pumpt bei Regen das Wasser aus mehreren Straßen in die Elbe. Straßen wurden überflutet und auch einige Keller liefen voll. Die Anlage konnte zunächst provisorisch wieder in Betrieb genommen werden. Die Keller wurden leer gepumpt.

An einer Straße wurde zudem ein Schachtdeckel durch das Wasser nach oben gedrückt, wodurch der Schacht ohne Abdeckung war. Ein Auto ist in den offenen Schacht gefahren und wurde beschädigt. Ein weiteres Auto ist in Radegast beschädigt worden, als ein Baum auf das Auto fiel.

Erste Einsätze bereits am Freitag

Starkregen und Gewitter waren schon am Freitag vor allem über die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis und Burgenlandkreis sowie die kreisfreien Städte Dessau-Roßlau und Halle gezogen. Die größten Niederschlagsmengen fielen laut MDR-Meteorologe Jörg Heidermann in Weißenfels-Wengelsdorf: 39,1 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Sie wurde aber nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.