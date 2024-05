In Thüringen sollten sich die Menschen auf das Wetter am Wochenende vorbereiten: Der Wetterdienst warnt vor teils extrem ergiebigem Dauerregen. Ein Tief, das von den Alpen in Richtung Polen zieht, bringe die Niederschläge mit, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.

Fast alle Landkreise in Thüringen betroffen

Die Meteorologen kündigen in den betroffenen Gebieten von Freitag- bis Sonntagmittag Niederschlagsmengen von 50 bis 120 Litern pro Quadratmeter in etwa 48 Stunden an - lokal sogar bis zu 150 Liter. Teilweise werde es zusätzlich zum Dauerregen gewittrig, wie es hieß. Betroffen sind demnach fast alle Landkreise in Thüringen und alle Landkreise in Sachsen, in Sachsen-Anhalt sieht der Wetterdienst bislang nur den Burgenlandkreis betroffen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Die Stadt Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) hat daher das fürs Wochenende geplante Brunnenfest abgesagt. Auch der Umzug werde nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Michael Jahn (CDU). Man habe mit der Feuerwehr beraten und sei zu dem Schluss gekommen, das Fest aus Sicherheitsgründen abzusagen. Es ist geplant, das Brunnenfest auf einen späteren Termin zu verschieben. Die Stadt nehme die Verantwortung gegenüber den Händler und Schaustellern sehr ernst, so Jahn.

Die Organisatoren des Katholikentages sehen sich angesichts der Unwetter gut vorbereitet. Die Wetterlage werde intensiv beobachtet, sagte Geschäftsführer Roland Vilsmaier. Das Team stehe in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst. Die Aufbauten und Zelte in Erfurt seien gegen Wind und Regen gesichert. Sollte es zu wetterbedingten Änderungen im Programm kommen oder eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden müssen, würden die Teilnehmer über die Katholikentags-App informiert, so Vilsmaier. Über aktuelle Entwicklungen berichtet der Veranstalter zudem über den Kurznachrichtendienst "X".