Schon am Freitag würden Schauer und Gewitter deutlich zunehmen, sagt Kristina Rieth, Leiterin des sächsischen Hochwasserzentrums, MDR SACHSEN am Donnerstag. Es werde davon ausgegangen, dass die Mittelgebirgslagen in West- und Südsachsen in den nächsten Tagen besonders von hohen Niederschlagsmengen betroffen sein werden, so Rieth. "Das wird sich schnell in den kleinen Fließgewässern zeigen und später auch in den größeren Flüssen."