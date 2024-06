Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz stehe im engen Kontakt zu den Kollegen in Thüringen und Sachsen und zum Deutschen Wetterdienst, hieß es bereits vor dem Wochenende. Der LHW erwartet an der Weißen Elster eine so genannte "Meldegrenze", die unterste Stufe von fünf möglichen Hochwasser-Stufen.

Wegen der schlechten Wetterlage hatten im Laufe der Woche einige Veranstalter vorsorglich ihre Feste abgesagt. So ist beispielsweise der Naumburger Meister-Markt abgesagt worden. Die Organisatoren und die Vereinigten Domstifter teilten mit, man habe aufgrund der Wetterprognose mit anhaltendem starkem Regen und Gewittern entschieden, den Domgarten nicht zu öffnen. Auch das Kinderfest im Schlosspark Moritzburg Zeitz, das Kinderfest im Weißenfelser Freibad und die Wahl der Heidekönigin in Lieskau fallen wetterbedingt aus.

Im Nationalpark Harz ist unterdessen ein Teilstück des beliebten Eckerlochstieges gesperrt worden . Wie die Parkverwaltung mitteilte, betrifft das den Abschnitt zwischen Goethebrücke und Eckerloch. Dort sei es auf einer Länge von mehreren Hundert Meter zu so starken Ausspülungen gekommen, dass alte Kabel im Boden freigelegt worden sind. Sie lägen nun teilweise wie Drahtschlingen am Boden, eine Reparatur sei kurzfristig nicht möglich.

Der Hallesche FC hat sein für Samstag geplantes Hallotri-Kinderfest auf den 22. Juni 2024 verschoben. In Harzgerode wurde zudem das Kinderfest im Freibad Albertine am Samstag abgesagt. Die Stadt Dessau-Roßlau hat die Schwimmbadparty im Erlebnisbad Roßlau vom 1. Juni auf den 10. August verschoben. Das Lesefest in Naumburg wird in die Stadtbibliothek verlegt.