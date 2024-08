Ein Reparaturbonus, wie es ihn in Sachsen und Thüringen gib, ist in Sachsen-Anhalt nicht geplant. "Wir halten den Atlas für die nachhaltiger Maßnahme, denn der Bonus hat ein Stück weit etwas von einem Strohfeuer", sagte Willingmann dem MDR. Zudem schließt er nicht aus, dass die Neuauflage des Bonus in Sachsen und Thüringen mit den dort anstehenden Landtagswaheln zu tun habe.

Die Verbraucherzentrale in Sachsen-Anhalt hingegen würde einen Reparaturbonus nach eigener Aussage begrüßen. Die Effekte in Sachsen und Thüringen sprächen dafür. "Es ist so, dass der Bonus stark nachgefragt wird und damit auch ein wichtiger Schritt in der Elektroschrottvermeidung gegangen wird", sagte Heike Bose dem MDR. Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts zeigen, dass in Thüringen seit 2021 30.300 Reparaturanträge gestellt wurden. 390 Tonnen Elektroschrott wurden demnach vermieden und 3.000 Tonnen CO2 eingespart.