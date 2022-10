Nach dem Anschlag in Halle Wie die Polizei Rechtsextremismus im Netz bekämpft

Sicherheitsbehörden wollen besser in der Lage sein, zu verhindern, dass Rechtsextremisten sich im Internet vernetzen und radikalisieren. Im Prozess gegen den Attentäter des Anschlags in Halle am 9. Oktober 2019 war deutlich geworden, dass besonders Ermittlerinnen und Ermittlern des Bundeskriminalamtes (BKA) Wissen und Kompetenz fehlten, um rechtsextreme Onlineaktivitäten genau zu verfolgen und zu bewerten. Vor allem die Nebenklage hatte kritisiert, das BKA sei schlecht aufgestellt gewesen, habe nur das Nötigste getan und nicht in die Tiefe geschaut.