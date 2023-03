Klar ist: Flächendeckendes kostenloses WLAN gibt es in Sachsen-Anhalt noch lange nicht. Mehrere Städte haben aber vorgelegt und ein kostenloses WLAN eingerichtet. In Magdeburg etwa gibt es den "Otto-Hotspot", mit dem Einheimische und Gäste vom Hasselbachplatz bis zum Universitätsplatz gratis im Internet surfen können. Auch die ab 2023 kommende neue Straßenbahngeneration, soll den Fahrgästen freies WLAN zur Verfügung stellen können. Arendsee und Havelberg sollen noch im Frühjahr 2023 mit freiem WLAN ausgestattet werden.



In der Innenstadt von Halle gibt es bereits kostenloses WLAN. Gleiches gilt für einzelne Straßen in Dessau-Roßlau. Auch in Stendal gibt es mittlerweile eingerichtete WLAN-Hotspots in verschiedenen Straßen. Auch die 50 Gärten der Gartenträume werden nach und nach mit WLAN ausgestattet, ebenso die Standorte entlang der Straße der Romanik. Außerdem wird an den Hauptbahnhöfen von Halle, Stendal und Magdeburg freies WLAN angeboten, wenn auch zeitlich limitiert pro Tag.