Angebot zu gering Zu wenig Wohnheimplätze für Studierende in Magdeburg und Halle

In Magdeburg und Halle ist das Angebot an Plätzen in den Studentenwohnheimen zu gering. Die Nachfrage übersteigt die Zahl der Plätze um eine Vielfaches. Entspannung ist nicht in Sicht.