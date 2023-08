Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt, Jörg Böhme, sagte, es gebe nach wie vor einen eklatanten Mangel an Haus- und Fachärzten. Ein Drittel der Ärzte sei 60 Jahre alt und werde in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Immer mehr Ärzte arbeiteten in Teilzeit, so dass mehr Ärzte gebraucht würden. Böhme und Ebmeyer rechneten mit einem Bedarf von 420 bis 440 jungen Ärzten pro Jahr.