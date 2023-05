Halbleiter- und Nanotechnologie Neuer Studiengang für Intel-Fachkräfte an der Uni Magdeburg

Die Uni Magdeburg bietet einen neuen Studiengang für Halbleiter- und Nanotechnologie an, in dem Intel-Fachkräfte ausgebildet werden sollen. Einen speziellen Raum, der für das Studium und die Forschung notwendig ist, hat die Uni mit Geld von Intel bereits neu ausgestattet. Zusätzlich zum Master-Studiengang will die Uni auch Fachkräfte in einer dualen Ausbildung in Mikrotechnologien ausbilden.