Viele Tierheime und Auffangstationen in Sachsen-Anhalt sind an der Belastungsgrenze. Vier von fünf Einrichtungen müssten inzwischen die Aufnahme weiterer Tiere ablehnen oder nehmen nur noch Notfälle an. Das hat eine landesweite Befragung von MDR SACHSEN-ANHALT bei Tierheimen, Auffangstationen und den zuständigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt ergeben.