Die 7-Tage-Inzidenz verdeutlicht, wie stark Corona-Infektionen innerhalb der Bevölkerung oder bestimmten Bevölkerungsgruppen in einer bestimmten Region verbreitet sind. Dazu wird die Summe aller neuen Corona-Fälle innerhalb einer Woche auf eine Bevölkerung von 100.000 Menschen umgerechnet. So lässt sich das Infektionsgeschehen in verschiedenen Regionen vergleichen.