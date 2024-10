Der Kollege mit der Fernbedienung heißt Sebastian Schultzik. Er taucht nicht nur in den meisten Clips auf, sondern denkt sie sich auch zusammen mit seinem kleinen Social-Media-Team aus. Von ihm kam 2016 der Impuls, dass die Polizei Sachsen-Anhalt auch in den sozialen Medien präsent sein sollte. Das war lange bevor es die Videoplattform TikTok gab, da hatte er noch beim Notruf gearbeitet. "Da kamen immer dieselben Fragen und ich habe gedacht, die könnte man doch super in Videos beantworten", erzählt Sebastian Schultzik MDR SACHSEN-ANHALT.