Am Sonntag, den 21. Mai, findet im Europa-Rosarium in Sangerhausen das 17. Chortreffen statt. Von 10:30 bis 16 Uhr können die Besucher insgesamt 18 Chöre erleben. Mit dabei sind etwa der Frauenchor Volksstedt, der Kinder- und Jugendchor Eisleben und der Männerchor Zwintschöna-Holleben. Es wird kein gesonderter Eintrittspreis erhoben.

Wahrenberg im Landkreis Stendal liegt direkt an der Elbe, an der Grenze zu Brandenburg. Bildrechte: IMAGO/Zoonar

Am Donnerstag, den 18. Mai, können Interessierte von 11 bis 18 Uhr das Elbehof-Kultur-Café in Wahrenberg (im Landkreis Stendal) besuchen. Davor gibt es ab 10:30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst mit Flusssegnung, Posaunenchor und einem Theaterspiel unter dem Motto "Die Erde, die uns trägt". Anschließend öffnet die sogenannte Wunschbar, die dem Veranstalter zufolge Überraschungen bereithält und Erwachsene und Kinder zum Mitmachen einlädt.

Am Sonntag, den 21. Mai, findet das zweite Konzert des Werckmeister-Musikfestivals in Benneckenstein statt. In der St. Laurentiuskirche spielt ab 17 Uhr der Geiger und Dirigent Frank-Michael Erben gemeinsam mit der Pianistin Charlotte Steppes unter dem Motto "Beethoven trifft Werckmeister". Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Am Sonntag, den 21. Mai, startet der Kunsthof Dahrenstedt (Landkreis Stendal), der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert in die Saison. Von 14 bis 18 Uhr können Besucher die Ausstellung "Kunstversammlung" anschauen, in der Werke von Künstlern zu sehen sind, die in den vergangenen 20 Jahren im Kunsthof ausgestellt wurden.