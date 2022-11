Zum Volkstrauertag hat am Sonntag im Plenarsaal des Landtages in Magdeburg eine zentrale Gedenkstunde stattgefunden. Der Volksbund Deutsche Kriegsfürsorge erinnert am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Der Gedenktag stehe in diesem Jahr unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und habe das Motto "Gemeinsam für den Frieden", teilte der Volksbund mit. Der Ukraine-Krieg zeige auf erschütternde Weise, dass Frieden nicht selbstverständlich ist.