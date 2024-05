In Dresden war der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, am Freitagabend auf offener Straße attackiert worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 41-Jährige beim Aufhängen von Wahlplakaten von vier Personen angegriffen. Zuvor habe – möglicherweise dieselbe Gruppe – einen Plakatierer der Grünen verletzt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert teilte am Montag mit, dass Ecke am Sonntag operiert wurde und sich auf dem Weg der Genesung befinde. Die SPD-Landesparteivorsitzenden Henning Homann und Kathrin Michel sprachen von einem unübersehbaren Alarmzeichen für alle Menschen in diesem Land. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD kündigte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. Sie sprach von einem zunehmenden Klima antidemokratischer Gewalt.