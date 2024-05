Könnte man sich junge Mediziner für die Bedürfnisse im ländlichen Sachsen-Anhalt backen, dann käme vielleicht so jemand wie Ute Hilitzer heraus. Noch arbeitet sie als Ärztin in Weiterbildung in einer Praxis in Dessau – nach der letzten Prüfung im Sommer will sie sich 2025 als Hausärztin in Zerbst niederlassen. Anders als viele ihrer ehemaligen Studienkollegen. Über ihre Entscheidung fürs Land sagt sie: "Die stand von Anfang an fest, weil ich doch sehr dörflich wohne und auch schon frühzeitig durch meinen behinderten Bruder erkannt habe, wie schlecht die ärztliche Versorgung auf dem Land ist und weiter ausfallen wird."