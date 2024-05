Kurz vor 9 Uhr ist die Frühstückspause in der Ludwig-Uhland-Schule in Staßfurt vorbei. Gleich geht es für die Drittklässler zum Schwimmunterricht. Die Fahrt dorthin dauert jetzt länger als früher, denn die Grundschüler müssen ins rund 20 Kilometer entfernte Aschersleben. Der Grund: Das Schwimmbad im Salzlandcenter in Staßfurt wurde geschlossen – von jetzt auf gleich.

Schulleiterin Kathrin Hartmann erinnert sich: An dem Tag "rief mich die Stadt an und hat gefragt, ob die Kinder schon zum Schwimmen los sind." Im Schwimmbad sei die Energie abgestellt worden. Man hoffe aber, dass noch Restwärme da sei, erinnert sie sich.

Im vergangenen Jahr bezuschusste die Stadt das Bad mit zusätzlichen 450.000 Euro. Das Bad zu schließen, stand auch damals zur Diskussion. 2023 habe sich zudem der Preis für die Fernwärme auf das Siebenfache erhöht, schreibt Ingo Jung. In diesem Jahr koste die Fernwärme trotz Gaspreissenkung noch immer fünf Mal so viel wie 2022. Unterm Strich reiche der Zuschuss nicht einmal ansatzweise aus. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hätte das Bad 100.000 Euro Minus eingefahren. "Das ist nicht Aufgabe der Privatwirtschaft, das Management für so ein Bad zu machen. Das ist kommunale Aufgabe, allerdings muss man das auch wollen", so Jung.