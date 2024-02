Der Schusswaffengebrauch der Polizei in Sachsen-Anhalt lag in den vergangen fünf Jahren auf einem nahe zu gleichbleibenden Niveau. Im Jahr 2019 griffen Polizistinnen und Polizisten 521 Mal zur Waffe, 2021 insgesamt 522 Mal und 2022 lag die Zahl bei 537. Der Höchststand wurde im Jahr 2020 erreicht, in dem das Innenministerium 597 Fälle zählte. In allen Jahren richtete sich der Gebrauch in den allermeisten Fällen gegen Tiere. Zuletzt wurde 2019 ein Mensch durch eine Dienstwaffe getötet. Als Schusswaffengebrauch zählt in der Statistik auch das Ziehen der Waffe, ohne dass ein Schuss abgegeben wird.