Hohe Dunkelziffer vermutet Kriminologe: Polizeigewalt in Sachsen-Anhalt größeres Problem als angenommen

Hauptinhalt

Bildrechte: Martin Neuhof

In Sachsen-Anhalt sind 2021 rund 100 Fälle von Polizeigewalt zur Anzeige verbracht worden. Eine Studie zeigt, dass die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher ist. Betroffene von "Körperverletzung im Amt" zeigen diese nur selten an – auch, weil es kaum Aussicht auf Erfolg gibt. Obwohl der Umgang mit Gewalt ein wichtiges Thema in der Ausbildung von Polizisten ist, ist die Aufarbeitung der Vorfälle schwer.