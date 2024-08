Die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Landeszentrum Wald weiter gestiegen . In den Lankreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau gilt seit Samstag die höchste Gefahrenstufe, Stufen fünf.

In Sachsen-Anhalt gab es in den vergangenen acht Jahren mehr als 660 Waldbrände. Für Städte und Landkreise, in denen eine der fünf Gefahrenstufen ausgerufen ist, gelten daher besondere Vorschriften, um die Brandgefahr zu minimieren und die Natur zu schützen. Die Regel gelten für alle, die sich in den zugehörigen Wäldern aufhalten wollen.