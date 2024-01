Der Generalsekretär der AfD in Sachsen und parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Jan Zwerg, sagte, Ulbrich habe in schwerwiegender Weise gegen die Parteigrundsätze verstoßen. "Jeder, der sich extremistisch äußert - ganz gleich, ob rechts- oder linksextremistisch - schadet der AfD massiv", so Zwerg.