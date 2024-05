"Ja mam strach", singen Milena Schäfer und Wanda Schweitzer auf der Bühne. "Ich habe Angst, dass ich die sorbische Gemeinschaft nie wieder erleben darf, dass ich nie wieder meine sorbische Tracht tragen darf", singen sie Sorbisch und Deutsch im Wechsel. Die Liedzeilen haben sie selbst mitverfasst und darin eigene Erfahrungen verarbeitet.

"Wir haben Angst, dass wir in Zukunft nicht mehr so leben dürfen, wie wir es gerade dürfen", sagt Milena. Die junge Sorbin erzählt, dass sie auf der Straße angepöbelt werden, wenn sie Sorbisch sprechen. In Deutschland hätten sie Deutsch zu sprechen, hören sie dann. "Viele Mitmenschen wissen nicht, wie es ist, Sorbe zu sein und mit diesen Ängsten leben zu müssen", betont Milena Schäfer. "Wir müssen um unsere Existenz kämpfen." In diesen Zeiten zunehmender Anfeindungen wieder umso mehr.

Eine Zukunft Sachsens als Terrorstaat

Milenas und Wandas Lied ist Teil des Theaterstücks "Club der geheimen Sorben", das am Mittwochabend im Burgtheater in Bautzen uraufgeführt wird – gespielt von sorbischen, ukrainischen und afghanischen Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 21 Jahren – allesamt Laienschauspieler. Ihr Märchen erzählt von neuen Machthabern, die im Jahr 2025 in Sachsen eine Terrorherrschaft errichtet haben.

Unter diesen Herrschern werden andere Sprachen und nicht-deutsche Traditionen werden verboten. Wer dagegen aufbegehrt, werde zu Stein verwandelt, erklärt ein junger Schauspieler in dem Stück. Eine Gruppe sorbischer Jugendlicher probt dennoch den Aufstand – zuerst in einem geheimen Bund. Später werden die Geister der sieben sorbischen Könige zu ihren Verbündeten.

Schock für den Regisseur

Georg Genoux vom Thespis-Zentrum des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen hat das Theaterstück mit den Jugendlichen erarbeitet. Er habe immer gedacht mit den Sorben sei alles super. "Was soll ich über eine glückliche slawische Minderheit ein Theaterprojekt machen?", fragte sich der Regisseur. Doch als er das Gespräch suchte mit jungen Sorben hätten ihn die Berichte von Übergriffen schockiert. Dass die Sorben Angst haben müssen, im eigenen Geburtsort – "das ist Wahnsinn", sagt Genoux. Er hat vor seiner Zeit in Bautzen acht Jahre lang als Theaterpädagoge an Schulen im ukrainischen Donbass gearbeitet.

Bildrechte: MDR/Martin Kliemank "Die Gewalt hat wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren", berichtet Hauptdarsteller Maximilian Gruber. Auch er habe schon Sprüche gehört wie: "Ihr scheiß Sorben! Sprecht deutsch!" Ein Freund sei attackiert worden. Das verunsichere junge Menschen in der Lausitz, sagt der 21-Jährige. "Da steckt so eine Angst dahinter – vor allen Dingen, wenn man auf den 1. September schaut, was vielleicht danach passiert." An diesem Tag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Wahlprognosen sagen voraus, dass die AfD die meisten Stimmen bekommen könnte.

Eine Suche nach der eigenen Identität

Über zwei, drei Monate traf sich eine Gruppe Schülerinnen und Schüler am sorbischen Gymnasium immer wieder mit den Theatermachern, um darüber zu sprechen, wie es ist, Sorbe zu sein, was die Sorben ausmacht und was sie beschäftigt. "Alle, die Lust hatten, haben sich getroffen und mit Fragen von Georg Genoux über ihr sorbisches Dasein gesprochen. Wir haben unsere Erinnerungen geteilt", berichtet Milena Schäfer. Danach gefragt zu werden, hat ihr gefallen. Denn sie stellt fest: Wie es den Sorben mit den Anfeindungen geht, das sei deutschen Jugendlichen nicht sehr präsent.