" Kaum ein Mensch auf der Welt ist nicht durch Musik erreichbar", sagt Jan Vogler, Intendant der Dresdner Musikfestspiele. "Musik bringt die Menschen zusammen, da sie hier einander zuhören, statt gegeneinander zu reden", fügt der 60-jährige Künstler hinzu. Neben dieser unschätzbaren Wirkmacht in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen stehe das Festival Vogler zufolge auch dafür ein, in Dresden ein weltoffenes Klima zu vermitteln. Unter dem Motto "Horizonte" sollen die 47. Dresdner Musikfestspiele eine große Vielfalt musikalischer Genres von Klassik bis Jazz präsentieren. Namhafte Gäste aus aller Welt sind ebenso zu erwarten wie diverse Entdeckungen neuer Namen und künstlerischer Handschriften.

Den künstlerischen Auftakt setzt Richard Wagners Oper "Die Walküre" in einer konzertanten Fassung im Dresdner Kulturpalast. Nachdem im vergangenen Jahr "Das Rheingold" in einer wissenschaftlich begleiteten Einstudierung durch Musikerinnen und Musiker des Dresdner Festspielorchesters und des Ensembles Concerto Köln diese Musik im Originalklang vermitteln sollte, wird das "Ring"-Projekt nun unter der musikalischen Leitung von Kent Nagano fortgesetzt – und wiederum mit internationalen Gastspielen begleitet.

Inhaltlich spannt sich das musikalische Spektrum der Festspiele von Wagners "Walküre" bis hin zu einem Konzertabend mit dem britischen Weltstar Sting. Eine enorme Vielfalt unterm Horizont, die Jan Vogler aber keineswegs als Beliebigkeit verstanden haben will. Er sieht vielmehr "ein sehr scharf geschliffenes Programm, in dem jedes einzelne Konzert sein Konzept nicht nur mit sich selbst ausmacht, sondern auch mit dem gesamten künstlerischen Umfeld." Für Vogler sei dies "nicht irgendeine Kombination, sondern stets die Nummer-Eins-Kombination."

Dass Klaus Mäkelä, der designierte Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters, mit diesem Klangkörper nach Dresden kommt, weckt tatsächlich größtmögliche Aufmerksamkeit. Schließlich gilt der junge Finne als einer der weltweit interessantesten Pultstars. Aktuell Chef beim Orchestre de Paris, soll er 2026 auch das Chicago Symphony Orchester übernehmen. In Dresden leitet er am 9. Mai das eigentliche Eröffnungskonzert der Musikfestspiele mit Anton Bruckners 5. Sinfonie.

"Horizonte" stehe eben nicht für Grenzen, sondern sei, so Vogler, "eine Horizonterweiterung". In den vierwöchigen Festspielen seien neben Klassik-Solisten – etwa Hélène Grimaud, Lang Lang oder Igor Levit am Klavier – sowie Ensembles der Kammermusik eben auch der Rockstar zu hören, dann eine Dresdner Elektro-Popgruppe wie Ätna, zudem große internationale Orchester und nicht zuletzt auch die einheimischen Klangkörper aus Dresden. Kreuzchor, Philharmonie und Staatskapelle werden traditionell ins Festspielprogramm mit einbezogen. Die ganze Stadt solle als Festspielstadt einladen und hiesiges Publikum ebenso wie auswärtige Gäste ansprechen, mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern ebenso wie mit den großen Namen von morgen.