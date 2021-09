Mobilität Batteriezüge sollen Leipzig und Döbeln verbinden

Auch in Sachsen gibt es noch einige Bahnstrecken, die nicht elektrifiziert sind. Bisher sind dort vor allem Dieselloks unterwegs. In Zukunft könnten diese Aufgabe batteriebetriebene Züge übernehmen. Auf seinem Weg von Delitzsch nach Döblen fuhr ein solcher Zug am Sonnabend erstmals durch den Leipziger City-Tunnel.