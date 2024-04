Bis zu minus 4,5 Grad kalt wurde es in der Umgebung von Dresden in den vergangenen Nächten. Dies war laut dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) das das stärkste Spätfrost-Ereignis in einem April in den letzten zehn Jahren. Eine Folge davon war, dass die Blüten der rund 2.000 Apfelbäume auf den Versuchsflächen in Dresden-Pillnitz in Mitleidenschaft gezogen wurden – obwohl auch Frostkerzen zum Schutz der Bäume aufgestellt wurden.