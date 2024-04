Ein heftiger Zusammenstoß hat sich am Donnerstag in Leipzig ereignet. Nach MDR-Reporterinformationen sind am Abend ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt und ein anderer Pkw gegeneinandergefahren. Demnach war das Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs, als es zu Kollision kam.