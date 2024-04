Im Erzgebirge beginnt die Mountainbike-Saison. Nach Angaben des regionalen Tourismusverbandes lädt die 140 Kilometer lange sogenannte Blockline wieder dazu ein, zwischen Altenberg und Seiffen fast 2.800 Höhenmeter per Rad zu bewältigen. Der Stoneman Miriquidi im Westerzgebirge geht mit einigen Neuerungen in seine elfte Saison. Dort sind an den Wochenenden in Oberwiesenthal und am Rabenberg Shuttle unterwegs. Zudem gibt es geführte Touren, darunter eine Rennradvariante.