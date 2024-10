Bei einem Verkehrsunfall sind Freitagnacht in Zittau zwei junge Männer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagte, mussten der 18-Jahre alte Autofahrer und sein 17-jähriger Beifahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sich der 18-Jährige mit einem anderen Auto ein Rennen liefern wollte, was in Deutschland strafbar ist. Dessen gleichaltrige Fahrerin lehnte jedoch ab, der Herausforderer fuhr in hoher Geschwindigkeit an ihr vorbei - und scherte knapp vor ihrem Wagen wieder ein. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen.