Am Donnerstagabend sind mehrere Flugzeuge außerplanmäßig in Dresden und Leipzig/Halle gelandet. Die Maschinen hatten den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) angeflogen, konnten dort aber nicht landen, weil sich Klima-Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" auf dem Rollfeld festgeklebt hatten. Nach Informationen des RBB waren die beiden Start- und Landebahnen des BER nach gut zwei Stunden Blockade gegen 18:20 Uhr wieder freigegeben worden.

Nach Freigabe der Pisten am BER waren ab 18:30 Uhr erste nach Dresden umgeleitete Maschine wieder Richtung Berlin gestartet. Einige Maschinen in Dresden flogen laut Schuhart zurück nach Zürich, Köln, Madrid und Newcastle bzw. nach Berlin, wo sie ursprünglich landen wollten. In Leipzig mussten Passagiere eines Fliegers aus Fuerteventura in den Bus umsteigen, um nach Berlin zu gelangen. Der Flughafensprecher geht davon aus, dass am Freitag der Flugbetrieb wieder normal nach Flugplan stattfinden wird.